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В Оренбурге с осужденного экс-декана взыскали сумму взяток в размере 590 тыс. рублей

Ранее суд приговорил Камиля Ахтямова к 3,5 года лишения свободы и 1 млн рублей штрафа

ОРЕНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Оренбурга удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного в апреле 2019 года за взяточничество экс-декана исторического факультета Оренбургского государственного педагогического университета (ОГПУ) суммы полученных взяток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Оренбургской области, распространенном в среду.

"Приговором суда была установлена виновность декана в получении 565 тыс. рублей от студентов за общее покровительство их в период обучения и 25 тыс. рублей за посредничество во взяточничестве своему коллеге из другого вуза в интересах абитуриентов за зачисление их в число студентов ОГУ без фактического их участия во вступительном тестировании. По иску прокурора с осужденного взыскана указанная сумма в размере 590 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что решение суда в законную силу не вступило.

Как ранее сообщил ТАСС, бывшего декана исторического факультета ОГПУ Камиля Ахтямова суд приговорил к 3,5 года лишения свободы и 1 млн рублей штрафа за взяточничество. В ходе разбирательства были подтверждены более 35 эпизодов получения денег от студентов.

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