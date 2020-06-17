Новый адвокат историка Соколова назвал недопустимой утечку видео ссоры

"Появление такого видео в сети, конечно, недопустимо. Подобные материалы должны исследоваться в суде. Кроме того, исходя из того, что я видел, и, насколько я понимаю, запись в интернете опубликована не полностью", - сказал Лукьянов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Новый адвокат историка Олега Соколова Сергей Лукьянов, вступивший в дело после отказа доцента от своего предыдущего защитника Александра Почуева, назвал недопустимым появление в интернете видео ссоры историка и Анастасии Ещенко, которую позднее Соколов убил. Как сообщил ТАСС сам Лукьянов, подобные материалы необходимо изучать в суде, а в сети запись появилась не в полном виде.

Он также подчеркнул, что назначенное на 22 июня судебное заседание откладываться, как предыдущие, не будет. По крайней мере, защита не планирует подавать соответствующих ходатайств. На данный момент Лукьянов знакомится с материалами дела. На вопрос ТАСС о том, будет ли подана кассационная жалоба на продление срока заключения под стражу Соколова [ранее об этом намерении заявлял Почуев, будучи еще адвокатом историка], защитник ответил, что пока оставляет это без комментариев.

В начале текущей недели в интернете появилось видео, которое было снято Соколовым на мобильный телефон за несколько часов до убийства аспирантки Анастасии Ещенко. Представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева в беседе с ТАСС назвала подозрительным обнародование данного материала. Это произошло в тот же день, когда Соколов в суде отказался от услуг Почуева, ссылаясь на то, что последнему якобы поступали угрозы расправы.

Бакшеева также сообщила ТАСС, что намерена обратиться в следственные органы по факту появления видео в сети. Ранее она рассказала, что родители Ещенко шокированы появлением в интернете записи, на которой девушка плачет и требует, чтобы Соколов отпустил ее, а историк, в свою очередь, какое-то время не пускает ее. По мнению Бакшеевой, на видео девушка кричит, потому что подсудимый ударил ее.

Почуев, комментируя появление видео в интернете, заявлял, что не имеет никакого отношения к этому. По его словам, утечка видео могла произойти либо на этапе проведения экспертиз по делу, либо в конце прошлой недели, после того как суд вскрыл пакеты с вещдоками. Он также рассказывал журналистам, что рассматривает вариант возвращения в процесс по делу и "не намерен бросать историка Соколова".