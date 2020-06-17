Органы опеки не станут изымать детей из семьи в Подмосковье, где ребенок ударил ножом отца

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Дети из семьи в Дмитровском городском округе Подмосковья, где накануне семилетний ребенок ударил ножом отца, пока останутся жить с родителями. Об этом в среду сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что семилетний мальчик вступился за мать, которую избивал и пытался задушить его отец, и ударил его ножом. Инцидент произошел 16 июня в Дмитровском городском округе. Мужчина госпитализирован, проводится доследственная проверка. Женщина сообщила следователям, что уже на протяжении 10 лет у нее с мужем возникают конфликты из-за его злоупотребления алкоголем.

"По предварительным данным, семья благополучная, в поле зрения органов системы профилактики не попадала. <...> В целом семья характеризуется положительно. Есть еще один старший ребенок. По предварительным данным, заявления о домашнем насилии в правоохранительные органы от мамы ранее тоже не поступали. Мама говорит, что подобная ситуация произошла впервые. Дети сейчас находятся с мамой.<...> Речи о том, чтобы изымать детей из семьи, не идет", - приводятся в сообщении слова детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой.

Она отметила, что в семью уже выезжали психолог и социальный работник.

"Мама написала ходатайство на размещение ее вместе с детьми в кризисном центре для женщин. Социальные службы в настоящее время рассматривают такую возможность", - рассказала Мишонова.