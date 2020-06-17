Автомобиль премьера Великобритании из-за демонстранта попал в ДТП

ЛОНДОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Автомобиль Jaguar с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном попал в среду в небольшое ДТП, однако сам глава правительства не пострадал. Кадры столкновения показал телеканал Sky News.
На них видно, как машина премьера, выезжавшая с территории парламента, была вынуждена был резко остановиться из-за выбежавшего на дорогу демонстранта. Автомобиль охраны Range Rover, следовавший сзади, не успел вовремя затормозить и врезался в заднюю часть Jaguar.
Downing St says there are no reports of injuries after Prime Minister Boris Johnson's car was involved in a collision outside parliament as it left the gates following PMQs.— SkyNews (@SkyNews) June 17, 2020
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Газета The Daily Telegraph опубликовала фото, на котором видно, что на багажнике премьерского седана осталась большая вмятина. Газета уточняет, что демонстрант, бросившийся под машину премьера, протестовал против операции Турции в отношении курдов в Ираке. Он был задержан полицией.
После столкновения автомобили практически сразу же продолжили движение.
В канцелярии премьер-министра корреспонденту ТАСС подтвердили, что глава правительства находился в машине, однако сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. "Премьер-министр находился в автомобиле в момент инцидента, сообщений о пострадавших в результате инцидента нет", - сказала представитель Даунинг-стрит.