Трамвай и такси столкнулись на юге Москвы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Трамвай и такси столкнулись на Чертановской улице на юге Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 16:34 на Чертановской улице, в районе дома 32, произошло столкновение двух транспортных средств: трамвая и легкового автомобиля такси. По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет", - сказал собеседник агентства.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту начата проверка.