Суд Москвы продлил арест бывшему депутату Госдумы Волчеку

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста бывшему депутату Госдумы Денису Волчеку, обвиняемому в покушении на мошенничество на €1,5 млн. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, на тот же срок арест продлен второму фигуранту дела, бизнесмену Зурабу Плиеву.

"Постановлением Пресненского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении меры пресечения в отношении Волчека и Плиева на срок до 22 сентября", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Волчек и Плиев были задержаны и доставлены 22 апреля из Петербурга в Москву для проведения следственных действий по уголовному делу о вымогательстве. Они были арестованы, им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Волчек отрицает вину, Плиев дал признательные показания и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Дело расследует ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, Волчек и Плиев пообещали столичному предпринимателю за почти €1,5 млн (из которых при передаче посреднику оказались настоящими около 8 млн рублей) решить вопрос с уголовным делом о краже 500 млн рублей из банка "Ренессанс", фигурантом которого, по их мнению, он мог стать в ближайшее время.

По данным источника ТАСС, заявителем и потерпевшим по делу Волчека является Андрей Розов, бывший совладелец признанного банкротом в 2016 году ООО "КБ "Ренессанс". Розов ранее был потерпевшим по аналогичному уголовному делу. Тогда ему за $250 тыс. также пообещали решить проблему с уголовным делом о хищении в банке. Его фигуранты осуждены Замоскворецким судом Москвы на различные сроки. По делу экс-депутата и бизнесмена проходит свидетелем юрист ООО "Совместная юридическая компания" ("Совюрком") Денис Юшинский, курировавший ликвидацию банка "Ренессанс", к которому у правоохранительных органов были претензии на 7 млрд рублей.

Денис Волчек - учредитель многочисленных предприятий в сфере медицины и фармацевтики, бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, бывший депутат Госдумы пятого и шестого созывов. Зураб Плиев является гендиректором столичного ООО "Совюрком" и давним бизнес-партнером Волчека.