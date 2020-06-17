СМИ: в Пусане задержали четверых россиян за попытку ввоза наркотиков в Южную Корею

ТАСС, 17 июня. Четверо российских моряков задержаны в порту южнокорейского города Пусан за попытку незаконного провоза наркотических средств на территорию Республики Корея. Об этом в среду сообщил ских со ссылкой на службу безопасности порта.

По ее данным, вечером 16 июня один из россиян предпринял попытку перебросить полиэтиленовый пакет с 18,24 грамма гашиша через портовое ограждение, по другую сторону от которого его ожидали трое моряков также российского гражданства.

Сотрудники службы безопасности порта заметили подозрительную активность через камеры видеонаблюдения и задержали перебрасывавшего наркотики моряка. По информации местных СМИ, им оказался 34-летний Сергей Бунин. Вскоре после этого были пойманы трое его подельников, личности которых не раскрываются.

В январе текущего года в Пусане произошел аналогичный случай, когда были задержаны двое российских моряков, пытавшихся провезти на территорию страны 1,8 грамма марихуаны, сообщили в службе безопасности.