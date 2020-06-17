Задержаны трое экс-сотрудников кредитного управления банка "БФГ-Кредит"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Следователи задержали трех бывших сотрудников кредитного управления банка "БФГ-кредит" Михаила Дорогинина, Алексея Горлина и Юлию Финкельштейн, обвиняемых в растрате 12,9 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России по подозрению в растрате не менее 12,9 млрд рублей в коммерческом банке "БФГ-кредит" в Москве задержаны бывшие сотрудники кредитного управления банка Михаил Дорогинин, Алексей Горлин и Юлия Финкельштейн", - сообщила Петренко.

По ее словам, задержанным предъявлено обвинение в хищении денежных средств банка в особо крупном размере, совершенном организованной группой и с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Следствие будет ходатайствовать об их аресте.

Ранее в розыск были объявлены владельцы и председатель правления банка "БФГ-кредит" Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов, организовавшие в 2014-2016 годах хищение средств банка и скрывшиеся за пределами РФ после выявления преступления.

В этом банке свои средства держали Первый канал и ВГТРК, а также департамент строительства Москвы. Банк признан банкротом, и 27 июля 2016 года лицензия у него отозвана.