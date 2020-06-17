В Таиланде за нелегальное нахождение в стране задержаны три члена экипажа российской яхты

БАНГКОК, 17 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Пхукета задержали трех из семи членов экипажа парусной яхты Uminoko, которые с 25 марта не могли легализоваться на территории Таиланда из-за введенных в королевстве ограничений, принятых местными властями в связи с пандемией. Об этом в среду сообщил корреспонденту ТАСС капитан судна Виталий Плаксин.

"Когда сотрудники иммиграционной службы прибыли на место стоянки яхты Uminoko, там находился лишь я, остальные члены экипажа в этот момент были на берегу", - рассказал он. Плаксин напомнил, что "изначально им устно разрешили сходить на берег для пополнения провизии, поскольку они оказались заложниками сложившейся ситуации". "В этот раз сотрудники иммиграционной службы сделали предупреждение, запретив покидать яхту, однако спустя час, когда все уже вернулись на судно, нас забрали в иммиграционный центр. На троих из нас были составлены протоколы за нарушение миграционного законодательства за то, что вышли на берег, после чего их отвезли в полицейский участок, а меня - на Uminoko", - добавил капитан.

По его словам, "на четверг запланирован суд над задержанными".

Остальные члены экипажа

Плаксин рассказал, что еще два члена экипажа пытались покинуть Пхукет 9 июня вывозным рейсом во Владивосток, но не успели попасть на него из-за затянувшегося процесса их легализации. По информации портала "Госуслуги", на рейс могли попасть жители Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальского края, Камчатского края, Магаданской области, Приморского края, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровского края, Чукотского автономного округа, Иркутской области, Мурманской области. "С нами связались дипломаты и спросили, кто хочет воспользоваться этим рейсом, мы сообщили о двух членах экипажа, которые готовы лететь во Владивосток. Для этого им необходимо было получить медицинскую справку, подтверждающую отсутствие коронавирусной инфекции, а также легализоваться", - отметил Плаксин.

По словам капитана, в день отправления самолета, о переносе вылета которого на более раннее время (21:00 по местному времени) они не были уведомлены, процесс легализации затянулся до 18:30. "В районе 19:40 мы отправились в аэропорт, по прибытии на место выяснилось, что регистрация на рейс уже закрыта. В результате двух членов экипажа в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами поместили на 14-дневный карантин", - сказал Плаксин. "Еще одному члену экипажа удалось покинуть Таиланд на другой яхте", - добавил он, не уточнив деталей.

Вместе с тем в российском посольстве напомнили, что дипломаты, когда им стало известно о застрявших в порту острова Пхукет гражданах РФ, обратились к властям Таиланда для поиска выхода из сложившейся ситуации. "Соответствующие шаги по оказанию гражданам необходимого содействия были предприняты на уровне руководства МИД России, - подчеркнули в посольстве. - Таиландская сторона согласилась разрешить въезд в страну в исключительном порядке для этой группы граждан с принципиальным условием организации дальнейшего их вывоза ближайшими рейсами в Россию". "Возвратиться на родину согласились только двое", - добавили дипломаты.

По линии Минкомсвязи и МИД России им было оказано содействие в регистрации на вывозной рейс Пхукет - Владивосток 9 июня 2020 года. "В день вылета в порту города Пхукет таиландскими властями для двоих пассажиров были организованы въездные погранично-таможенные процедуры, в их документах произведены необходимые отметки о въезде. Однако ко времени вылета рейса россияне не явились, прибыв в международный аэропорт с опозданием", - отметили в посольстве.

"В настоящее время усилия по разрешению ситуации предпринимаются региональными властями провинции Пхукет во взаимодействии с генеральным консульством России в Пхукете", - заверили дипломаты. Они также выразили надежду, что остающиеся россияне смогут воспользоваться следующим вывозным рейсом, который ориентировочно запланирован на 23 июня по маршруту Пхукет - Бангкок - Новосибирск - Москва.

История вопроса

17 марта экипаж яхты Uminoko в составе семи человек вышел с Пхукета в направлении порта острова Лангкави (Малайзия) с целью тренировки дальнего спортивного плавания. Через четыре дня они прибыли на Лангкави, где им было отказано в регистрации захода из-за закрытия границы страны с 18 по 31 марта. В этой связи капитан принял решение ждать ее открытия, однако 24 марта выяснилось, что с 26 марта Таиланд закрывает собственную границу, после чего яхта направилась обратно на Пхукет.

На месте они были 25 марта в 17:00, когда отдел регистрации судов уже закрылся. На следующее утро экипаж подал документы на регистрацию возвращения в порт отбытия по форс-мажорным обстоятельствам, однако им было отказано ввиду объявленного в стране режима чрезвычайного положения, при этом капитан порта разрешил стоянку яхты.

Парусная яхта Uminoko на протяжении 20 лет представляет Россию на международных регатах в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, занимая при этом призовые места. Кроме того, на ней проводятся обучение и тренировки.

Обстановка в стране

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный прирост инфицированных - 188 человек. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 3,1 тыс., вылечились более 2,9 тыс. человек, умерли 58, в том числе один россиянин. С 26 мая случаев передачи инфекции внутри страны нет.

С 26 марта власти Таиланда ограничили въезд в страну иностранцам на время режима чрезвычайного положения, который начал действовать в тот же день. Ограничение затронуло наземные, морские и воздушные перевозки. Исключение делается для доставки грузов, дипломатических миссий, иностранцев, имеющих разрешения на работу в королевстве, граждан Таиланда с разрешениями из посольств и справками о состоянии их здоровья, а также любых других поездок, разрешенных премьер-министром.

До 30 июня в королевстве продолжает действовать запрет на прибытие в аэропорты страны международных пассажирских рейсов. Мера не распространяется на государственные или военные самолеты, аварийную посадку, гуманитарную помощь, медицинские и спасательные полеты, репатриацию и грузовые рейсы. Несмотря на это, правительство разрешило прибывать иностранцам с разрешениями на работу, для этого, в частности, необходимо получить свидетельство о въезде в диппредставительствах королевства в странах отбытия.