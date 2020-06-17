В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после пропажи двух детей

ЧЕРКЕССК, 17 июня. /ТАСС/. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после того, как двое детей ушли к реке Большой Зеленчук и не вернулись. Об этом в среду сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Проведенные поисковые мероприятия пропавших детей положительных результатов не принесли, их местонахождение не установлено, в связи с чем у органов следствия имеются достаточные основания полагать, что малолетние могли стать жертвой преступления. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека")", - сообщили в СК.

16 июня в Зеленчукский межрайонный следственный отдел СК России по КЧР поступило сообщение о том, что 6-летний мальчик и 13-летняя девочка ушли из дома, находящегося в трех километрах от аула Бесленей, чтобы поиграть. Они пошли в сторону реки Большой Зеленчук и не вернулись. Позднее в100 метрах от реки удалось обнаружить детские игрушки, одеяло и безрукавку, находившиеся при пропавших детях.

В поисках детей участвуют более 450 человек - спасатели, полицейские, росгвардейцы, волонтеры и добровольцы. Они обследуют русло реки и окрестные леса. Также поиски организованы на территории Краснодарского края. Расследование уголовного дела продолжается.