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Спасатели вытащили двоих мужчин, провалившихся в коллектор в районе Южного порта в Москве

Пострадавшие переданы медикам

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли двух мужчин, провалившихся в коллектор у Южного речного порта Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Инцидент произошел по адресу: 2-я Южнопортовая, 10, с. 8. В коллектор провалились двое мужчин, вероятно, рабочих. Прибывшие сотрудники МЧС извлекли их на поверхность. Один из них без сознания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оба пострадавших переданы медикам. "По имеющимся данным, рабочие отравились газом", - сказал собеседник ТАСС.

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