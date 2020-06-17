Спасатели вытащили двоих мужчин, провалившихся в коллектор в районе Южного порта в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли двух мужчин, провалившихся в коллектор у Южного речного порта Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Инцидент произошел по адресу: 2-я Южнопортовая, 10, с. 8. В коллектор провалились двое мужчин, вероятно, рабочих. Прибывшие сотрудники МЧС извлекли их на поверхность. Один из них без сознания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оба пострадавших переданы медикам. "По имеющимся данным, рабочие отравились газом", - сказал собеседник ТАСС.