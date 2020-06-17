Миронов просит генпрокурора проверить правомерность задержания первого замглавы Ульяновска

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль ситуацию с задержанием первого замглавы Ульяновска, председателя регионального отделения партии Михаила Сычева.

Сычев был задержан во вторник по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ТАСС ранее в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Мы усматриваем за этим попытку накануне выборов исключить из политического процесса "Справедливую Россию", претендующую на высокие результаты. Я сегодня же направляю запрос генеральному прокурору Российской Федерации с просьбой взять под личный контроль законность действий правоохранительных органов и правомерность избирательного задержания нашего товарища", - приводятся слова Миронова на сайте справороссов.

Он отметил, что знает Сычева "как достойного человека, способного организатора, примерного семьянина, отца четырех детей". В пресс-службе справороссов ТАСС уточнили, что запрос уже направлен.

В заявлении политика указано, что Сычев подозревается в оформлении листа согласования к постановлению главы города, согласно которому имущество муниципального образования было передано Русской православной церкви. Ранее он проходил свидетелем по данному делу. Партия также считает применение спецсредств "при задержании члена городской избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководителя регионального отделения партии превышением необходимых и допустимых мер", заключил Миронов.