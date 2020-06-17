Автобус врезался в опору моста в Туле

ТАСС, 17 июня. Число пострадавших в результате наезда пассажирского автобуса на опору моста в Туле возросло до девяти, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Об этом ТАСС сообщили в центре медицины катастроф Тульской области.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

"Девять человек пострадали, двое из них в тяжелом состоянии, остальная информация собирается", - сказал представитель центра медицины катастроф Тульской области.

Как уточнили журналистам в пресс-службе УМВД по Тульской области, по предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту 162к, не справился с управлением. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют все детали случившегося, определяют механизм столкновения и число пострадавших.

В новость были внесены изменения (19:10 мск) - меняется число пострадавших.