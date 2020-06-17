И. о. руководителя СУ СК РФ по Дагестану попал в ДТП

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе, он госпитализирован, сообщили ТАСС в экстренных службах района.

"Внедорожник опрокинулся, пострадали два человека. Пострадавшие Олег Потанин и Олег Васильев. Состояние их уточняется", - сказал собеседник агентства. Одного пострадавшего доставили в Дербентскую ЦГБ, второго - в ЦРБ Каякентского района в селе Каякент, добавил он.

Собеседник агентства добавил, что Олег Потанин находится в тяжелом состоянии. Его планируют транспортировать в Москву.

"Всего трое пострадавших: водитель, Потанин и сотрудник ГСУ по СКФО. Машина перевернулась несколько раз. Она шла на большой скорости, и ее подрезал другой автомобиль. Все пострадавшие в тяжелом состоянии, решается вопрос транспортировки санавиацией в Махачкалу, а затем, возможно, в Москву", - сказал собеседник.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС не располагает.

Потанину 49 лет, он работает в СУ СК РФ по Дагестану с 2012 года, в апреле 2016 года был назначен на должность заместителя руководителя, а в сентябре 2019 года — и. о. руководителя управления. Награжден почетной грамотой председателя Следственного комитета Российской Федерации, медалями «За заслуги», «За безупречную службу» II и III степеней, «За верность служебному долгу». Заслуженный юрист Республики Дагестан.