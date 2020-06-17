В Карелии женщина получила тюремный срок за убийство двухмесячного сына

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 июня. /ТАСС/. Суд приговорил к 10 годам колонии женщину, проживавшую в 2017 году в поселке Кривой порог Кемского района Карелии, где она задушила подушкой своего двухмесячного сына. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета РФ.

"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). <…> Приговором суда ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

К убийству ребенка женщину подтолкнуло желание скрыть от своего знакомого мужчины наличие у нее сына и сохранить с ним близкие отношения. Тело задушенного мальчика она выбросила в мусорный контейнер, после чего уехала из Карелии.

"В течение трех лет злоумышленницу не удавалось найти, но благодаря грамотной работе, проведенной следователями Следственного комитета и сотрудниками уголовного розыска полиции, подсудимая была установлена и задержана", - добавили в пресс-службе.