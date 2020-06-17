Пострадавшего в ДТП и. о. руководителя СУ СК по Дагестану вертолетом отправили в Махачкалу

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Дагестану Олега Потанина, пострадавшего в ДТП, санавиацией направили в больницу в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"Борт санавиации с Потаниным вылетел из Каякентского района республики. По предварительной информации, его доставят сначала в республиканскую клиническую больницу в Махачкале. У пострадавшего черепно-мозговая травма. Он в сознании", - сообщил собеседник.

Ранее в среду сообщалось, что ДТП произошло в Каякенском районе Дагестана. Как сообщили ТАСС в экстренных службах района, пострадавшие, в том числе Потанин, доставлены в больницы Каякенского и Дербентского районов.