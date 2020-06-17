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Пострадавшего в ДТП и. о. руководителя СУ СК по Дагестану вертолетом отправили в Махачкалу

Как сообщили в экстренных службах региона, Олег Потанин получил черепно-мозговую травму, но находится в сознании

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Дагестану Олега Потанина, пострадавшего в ДТП, санавиацией направили в больницу в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"Борт санавиации с Потаниным вылетел из Каякентского района республики. По предварительной информации, его доставят сначала в республиканскую клиническую больницу в Махачкале. У пострадавшего черепно-мозговая травма. Он в сознании", - сообщил собеседник.

Ранее в среду сообщалось, что ДТП произошло в Каякенском районе Дагестана. Как сообщили ТАСС в экстренных службах района, пострадавшие, в том числе Потанин, доставлены в больницы Каякенского и Дербентского районов.

Теги
РоссияДагестан
Глава ГСУ СК по СКФО пострадал в ДТП вместе с и. о. главы СУ СК по Дагестану
По данным источника в экстренных службах региона, Олег Васильев находится в тяжелом состоянии
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