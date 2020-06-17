Информация о "минировании" девяти судов в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сообщения о "минировании" девяти районных судов в Москве оказались ложными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Анонимные сообщения о минировании поступили в Басманный, Савеловский, Дорогомиловский, Головинский, Коптевский, Кунцевский, Щербинский, Зеленоградский и Останкинский районные суды. Нигде опасных предметов найдено не было", - сказали в пресс-службе.

На этой неделе неизвестные уже "минировали" районные суды столицы. Так, 15 июня сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в Лефортовский, Измайловский, Басманный, Чертановский, Преображенский, Бутырский, Кузьминский, Нагатинский, Коптевский и Черемушкинский районные суды. После проверки установлено, что угрозы оказались ложными.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".