Глава ГСУ СК по СКФО пострадал в ДТП вместе с и. о. главы СУ СК по Дагестану

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Руководитель Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) Олег Васильев пострадал в ДТП вместе с исполняющим обязанности главы следственного управления (СУ) СК РФ по Дагестану Олегом Потаниным. Они госпитализированы после ДТП в Каякентском районе республики, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Второй пострадавший - руководитель Главного следственного управления СК по СКФО. По предварительным данным, его состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства.