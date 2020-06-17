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Глава ГСУ СК по СКФО пострадал в ДТП вместе с и. о. главы СУ СК по Дагестану

По данным источника в экстренных службах региона, Олег Васильев находится в тяжелом состоянии

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Руководитель Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) Олег Васильев пострадал в ДТП вместе с исполняющим обязанности главы следственного управления (СУ) СК РФ по Дагестану Олегом Потаниным. Они госпитализированы после ДТП в Каякентском районе республики, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Второй пострадавший - руководитель Главного следственного управления СК по СКФО. По предварительным данным, его состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства. 

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