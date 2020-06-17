Глава Ингушетии выделил материальную помощь семье случайно убитого в перестрелке в Назрани

МАГАС, 17 июня. /ТАСС/. Представители правительства Ингушетии передали семье мужчины, случайно убитого в ходе перестрелки в Назрани во вторник, материальную помощь от главы региона Махмуда-Али Калиматова. Об этом сообщил ТАСС первый вице-премьер республики Микаил Илезов.

"Мы посетили сегодня похороны убитого вчера молодого человека, который случайно оказался рядом с местом конфликта с перестрелкой. От главы региона его семье была передана материальная помощь, поскольку у него остались трое маленьких детей. От имени главы региона выразили глубокие соболезнования семье погибшего и готовность оказать им поддержку в случае необходимости", - сказал Илезов.

По данным следствия, перестрелка в Назрани произошла днем 16 июня. Погибли четверо мужчин, трое попали в больницу. Среди погибших - сотрудник Росгвардии и полицейский. Также источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что одним из погибших оказался рабочий, который не имел отношения к причине стрельбы.

По сведениям МВД по Ингушетии, конфликт произошел из-за имущественного спора. После произошедшего возбуждено уголовное дело, задержан один из участников событий. В Назрани усилены меры безопасности.