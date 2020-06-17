Улицы Ярославля подтопило сильным ливнем

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Сильный ливень с градом прошел в Ярославле в среду днем, улицы города оказались подтоплены из-за засоров в ливневой канализации. Рабочие устраняют последствия непогоды, сообщила пресс-служба городской мэрии.

"Сейчас муниципальное казенное предприятие "Ремонт и обслуживание гидросистем" в оперативном порядке устраняет последствия прошедшего ливня. К 19 часам в единую диспетчерскую службу жилищно-коммунального хозяйства поступило свыше 120 заявок", - говорится в сообщении.

Как пояснили в мэрии, во время сильного ливня и грозы в крышки ливневых колодцев попал различный мусор, это стало причиной подтопления улиц и целых дворов во всех районах города. В настоящий момент в каждом районе города работают бригады по очистке дождеприемных колодцев. Всего задействовано более 50 рабочих и 16 насосных и гидродинамических машин. Последствия непогоды будут устранены до 22 часов, рассчитывают власти.

Жители Ярославля в соцсетях рассказывают о последствиях сильного ливня с градом. Во дворах на улице Рыкачева вода поднялась так, что к машинам было невозможно подойти - на одном участке автомобиль затопило по ручку двери. Пешеходы не могли перейти улицы. Владельцы дач жаловались на крупный град, который побил клумбы и грядки.

Синоптики регионального Гидрометцентра прогнозируют в ближайшие сутки облачную погоду с кратковременными дождями и грозами. При этом температура воздуха днем составит +24, +27 градусов. В ночные часы - до +17.