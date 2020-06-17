Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в нетрезвом состоянии в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь попал в ДТП в Москве, по предварительной информации, он был в нетрезвом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Игорь Ишаев на своей машине Porsche Panamera врезался в две другие машины неподалеку от Ваганьковского кладбища. По предварительным данным, он был в нетрезвом состоянии. Его после оформления автоаварии сотрудники ДПС отвезут в ОВД Пресненский", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт ДТП. "Вечером водитель Porsche Panamera разворачивался под Ваганьковским путепроводом, не справился с управлением и врезался в Porsche Cayenne и в Audi. По имеющимся данным, водитель Porsche Panamera был нетрезв. Материалы ДТП будут переданы в суд для принятия решения о наказании. Машины получили механические повреждения, пострадавших нет", - сказали в полиции. По факту случившегося начата проверка.