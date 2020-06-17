Суд постановил удалить в интернете информацию, порочащую честь Алишера Усманова

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы удовлетворил иск российского предпринимателя Алишера Усманова и постановил удалить в интернете 46 фрагментов из 15 статей, признав информацию о бизнесмене не соответствующей действительности. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь суда Анна Селиванова.

"Останкинским районным судом принято решение по иску Усманова А. Б. к Гетману В. В., Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Решением суда иск удовлетворен. Признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца и удалить в течение 10 дней с даты вступления в законную силу решения суда 46 фрагментов <...> из 15 статей", - рассказала собеседница агентства.