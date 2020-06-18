Иран направит самописцы сбитого лайнера на Украину при соблюдении всех условий

ТАСС, 18 июня. Иран готов направить Киеву черные ящики сбитого в январе украинского Boeing, если Украина сможет соблюсти все технические условия для их расшифровки. Об этом, как сообщило в среду агентство Tasnim , заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами.

Он подчеркнул, что вопрос о том, куда передать для расшифровки самописцы - на Украину или французскому Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) - является "техническим, а не политическим". По словам министра, ранее Украина не располагала достаточными техническими возможностями, однако теперь они есть и у Киева, и у BEA.

"Должное сотрудничество в этом вопросе предполагает расшифровку черных ящиков на Украине в присутствии экспертов ИКАО [Международной организации гражданской авиации]. Но если условия не будут предоставлены, то мы вместе займемся расшифровкой во Франции", - отметил Эслами.

Он добавил, что расшифровка самописцев в любом случае предполагает присутствие представителей Ирана и Украины, а также компании - производителя самолета.