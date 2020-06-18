В России число очагов природных пожаров в 2020 году сократилось на 8%

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Количество очагов природных пожаров сократилось с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% - с 7 045 до 6 485. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС в ответ на соответствующий запрос.

"По состоянию на 16 июня с начала года на территории РФ зарегистрировано 6 485 очагов природных пожаров с площадью активного горения почти 608 тыс. га, при этом за аналогичный период прошлого года возникло 7 045 очагов природных пожаров с площадью активного горения почти 830 тыс. га", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что за это время в результате перехода огня от природных пожаров повреждено два жилых дома и пять хозяйственных построек. "За текущий период допущен один случай перехода природного пожара, в результате которого пострадал один населенный пункт в Кемеровской области, огнем повреждено семь строений, из них два жилых дома и пять хозпостроек", - отметили в министерстве.

При этом пострадавших при возникновении природных пожаров не зарегистрировано.

Ранее в пресс-службе МЧС в ответ на запрос агентства сообщили, что министерством подготовлены предложения по усилению уголовного наказания за неосторожное обращение с огнем, в том числе при сжигании сухой травы, приведшее к пожару с крупным материальным ущербом. В настоящее время подготовленные предложения направлены в правительство РФ.