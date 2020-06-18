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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Машина въехала в толпу протестующих в Портленде

Пострадали три человека

ТАСС, 18 июня. Автомобиль въехал в среду в толпу участников акции протеста в Портленде (штат Орегон), три человека пострадали. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте местной полиции.

"Автомобиль сбил несколько участников демонстрации и уехал на большой скорости, двигаясь по встречной полосе", - говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, полученные ими травмы не опасны для жизни. Водитель задержан. Полиция расследует происшествие.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих регионах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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