Машина въехала в толпу протестующих в Портленде

ТАСС, 18 июня. Автомобиль въехал в среду в толпу участников акции протеста в Портленде (штат Орегон), три человека пострадали. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте местной полиции.

"Автомобиль сбил несколько участников демонстрации и уехал на большой скорости, двигаясь по встречной полосе", - говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, полученные ими травмы не опасны для жизни. Водитель задержан. Полиция расследует происшествие.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих регионах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.