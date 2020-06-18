В отеле в центре Москвы произошел пожар

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в здании гостиницы, расположенной в Певческом переулке в центре Москвы, из-за ЧП эвакуировали десятки людей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар произошел по адресу Певченский переулок, 6. Загорелась крыша здания. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Из-за этого пришлось эвакуировать постояльцев гостиницы, расположенной по данному адресу. В настоящее время пожар полностью потушен. Устанавливаются причины ЧП", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка МЧС РФ по Москве ТАСС подтвердили факт ЧП. "Пожар ликвидирован, для его тушения были привлечены четыре единицы техники и 19 человек личного состава", - отметили в ведомстве.

По адресу Певченский переулок, 6 расположена усадьба постройки середины XIX века.