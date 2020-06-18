На трассе в Приморье опрокинулся большегруз

ВЛАДИВОСТОК, 18 июня. /ТАСС/. Большегруз Freightliner опрокинулся на трассе в Приморье, налетев на барьерное ограждение, госпитализированы женщина и двое детей, которые ехали на пассажирских сидениях, сообщила в четверг пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

"По предварительной информации, за рулем автомобиля Freightliner находился 41-летний житель Тамбовской области, а на пассажирских сиденьях - 28-летняя женщина, 15-летняя девочка и двухлетний мальчик. Пассажиры - жители Приморского края. Женщина сидела рядом с водителем, дети - в спальном помещении автомобиля. При прохождении 687-го км автодороги Хабаровск - Владивосток водитель не справился с управлением и совершил наезд на барьерное ограждение с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стаж водителя составляет 18 лет, ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В отношение него составили административные протоколы за нарушение требований к перевозке детей, отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения, повреждение дорожных сооружений, отсутствие страховки, а также наложены два административных штрафа за просроченные ранее штрафы.

"Общая сумма штрафов составит более 85 тыс. рублей. Кроме того, водителю предстоит восстановить поврежденное барьерное ограждение", - говорится в сообщении.