AP: пилот вертолета, на котором летел Коби Брайант, мог потерять управление из-за тумана

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Пилот вертолета, на котором разбился в январе чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант, его дочь и остальные пассажиры, мог потерять управление из-за тумана. К такому выводу пришли эксперты Национального управления по безопасности на транспорте (НУБТ) США, выдержки из доклада которых приводит в среду агентство Associated Press (АР).

Согласно опубликованной информации, незадолго до катастрофы пилот Ара Зобаян по радиосвязи доложил диспетчерам, что поднимается на высоту 1 220 метров, чтобы, как он считал, преодолеть облачность. В действительности, указывает АР, вертолет находился над склоном холма, где впоследствии разбился. В докладе НУБТ отмечается, что пилот мог неверно оценить углы тангажа и крена, что может происходить в условиях плохой видимости.

АП подчеркивает, что в 1 700-страничном докладе НУБТ не приводятся точные причины авиакатастрофы. Окончательные выводы следствия будут опубликованы позднее.

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь спортсмена Джианна. Вдова Брайанта в феврале подала иск к компании Island Express, владевшей вертолетом. Она также обвинила пилота в халатности.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США он дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Брайант занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33 643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.