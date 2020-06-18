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Шесть человек погибли в результате ДТП в Мордовии

Два автомобиля загорелись после лобового столкновения

ТАСС. 18 июня. Шесть человек погибли в результате ДТП в поселке Николаевка в городском округе Саранск республики Мордовия, обстоятельства ДТП уточняются, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД республики.

"В 02:00 (02:00 мск) на улице Ленина в поселке Николаевка городского округа Саранск произошло лобовое столкновение двух машин Lada Granta, после чего оба транспортных средства загорелись. По предварительным данным, погибло шесть человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МДВ Мордовии.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники полиции и экстренные службы.

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