В Наро-Фоминске двое пытались украсть из банкомата 2,5 млн рублей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали двоих мужчин, которые ночью пытались похитить из банкомата в Наро-Фоминске более 2,5 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленники были в белых халатах, масках и перчатках. Они зашли в банк в Апрелевке и топором повредили банкомат, после чего при помощи газобаллонного оборудования попытались похитить более 2,5 млн рублей. Однако сработала сигнализация и правонарушители скрылись. Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 158 УК РФ (покушение на кражу) и ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").

"Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили и по местам проживания задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния. В ходе проведения обысков у злоумышленников обнаружены и изъяты одежда и предметы, используемые при совершении преступления, а также автомобиль, на котором они скрылись с места происшествия", - сказала Петрова.

Одного из задержанных заключили под стражу, второго поместили под домашний арест.