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В Москве из квартиры безработного украли около 3,5 млн рублей и два телефона

По факту кражи полиция возбудила уголовное дело

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Около 3,5 млн рублей и два мобильных телефона украли из квартиры безработного в Москве, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, в среду в полицию поступило сообщение от неработающего мужчины о краже из квартиры. "Неизвестный, находясь по адресу: Дмитровское шоссе, 169-5, путем свободного доступа совершил кражу принадлежащих заявителю 2 млн 800 тыс. рублей, $10 тыс. 900, двух телефонов сотовой связи, а затем скрылся", - сказали в пресс-службе, добавив, что материальный ущерб составил около 3 млн 577 тыс. рублей.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

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