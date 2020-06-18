{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: полиция обнаружила на горе Фудзи тело пропавшего украинского спортсмена

Алексей Борисенко пропал еще в феврале

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Японская полиция обнаружила на горе Фудзи тело погибшего там украинского спортсмена Алексея Борисенко, который пропал еще в феврале нынешнего года. Об этом сообщило в четверг информационное агентство Kyodo со ссылкой на полицейское управление города Фудзиёсида в префектуре Яманаси.

По словам его представителя, посольство Украины в Токио 7 марта обратилось с просьбой о поиске 37-летнего Борисенко, который, по данным дипломатического представительства, мог в одиночку попытаться совершить восхождение на Фудзи - высочайшую вершину Японии. 12 мая полиция обнаружила у вершины горы тело неизвестного мужчины. Сейчас он опознан как Борисенко.

По данным СМИ, этот украинский бегун и тренер по лыжному спорту прибыл в Токио для участия в международном марафоне, однако он был отменен из-за вспышки нового коронавируса. До июля восхождения на Фудзи высотой 3776 м официально не разрешены из-за неустойчивой погоды.

Теги
Япония
Прокуратура пресекла почти 5 тыс. фактов нарушения запрета на проверки бизнеса
Также восстановлены права 6,1 тыс. предпринимателей на получение мер государственной поддержки, погашена просроченная задолженность по исполненным контрактам на сумму более 5,4 млрд рублей
Читать полностью