Прокуратура пресекла почти 5 тыс. фактов нарушения запрета на проверки бизнеса

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Прокуроры пресекли почти 5 тыс. фактов нарушения запрета на проверки бизнеса, который был введен из-за пандемии коронавируса. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Пресечено свыше 4,8 тыс. фактов нарушения моратория на проведение проверок контролирующими органами", - отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, по результатам прокурорского вмешательства восстановлены права 6,1 тыс. предпринимателей на получение мер государственной поддержки, погашена просроченная задолженность по исполненным контрактам на сумму более 5,4 млрд рублей. "Принципиальная позиция прокуроров позволила вести успешное противодействие неправомерным административным барьерам и контрольно-надзорной нагрузке на бизнес, деструктивное влияние которых в условиях пандемии существенно возросло", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

По протестам прокуроров в Республике Бурятия, Красноярском крае, Тамбовской области и других регионах отменено 22 незаконных распоряжения органов власти о приостановлении работы предприятий торговли. В Воронежской области прокурорское реагирование способствовало снижению арендной платы на рынках для более чем 500 предпринимателей.