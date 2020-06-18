Экс-сотрудник банка "БФГ-Кредит" Горлин не признает вину в растрате почти 13 млрд рублей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника кредитного управления банка "БФГ-Кредит" Алексей Горлин, задержанный ранее с двумя другими экс-сотрудниками банка, отверг причастность к растрате около 13 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Валерий Котовский.

"Мы, конечно, будем отстаивать невиновность Алексея Анатольевича, потому что его вины нет. И совершенно абсурдно даже представить себе утверждение следствия о том, что он, будучи замначальником кредитного отдела банка, украл миллиарды", - рассказал защитник.

По его словам, в ходе обыска по месту жительства его подзащитного следователи изъяли компьютер, который он добровольно выдал, телефон и результаты экспертиз, полученные для арбитражного процесса, который запланирован на 29 июля. "Согласно результатам этих экспертиз, в банковских договорах, которые инкриминируют Горлину, содержатся не его подписи, а подписи иного лица, - отметил адвокат. - Они были подделаны, а его теперь из-за этого сажают в тюрьму". Всего правоохранителями было проведено по разным адресам 26 обысков.

Кроме того, пояснил адвокат, Агентство по страхованию вкладов (после отзыва лицензии у банка произвело страховые выплаты вкладчикам в размере более 20 млрд рублей) пытается привлечь в арбитраже к субсидиарной ответственности ряд работников банка, в том числе и Горлина, оценив сумму иска в 42 млрд рублей. "Ему вменяют в вину то, что он якобы подписывал договоры с техническими фирмами-однодневками", - подчеркнул Котовский.

Другие фигуранты

Накануне по подозрению в растрате на сумму не менее 12,9 млрд рублей, помимо Горлина, Главным следственным управлением СК России были задержаны в Москве экс-заместитель председателя правления банка Михаил Дорогинин и бывший сотрудник банка Юлия Финкельштейн. Им предъявлено обвинение в хищении денежных средств коммерческого банка "БФГ-Кредит" в особо крупном размере, совершенном организованной группой и с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Вопрос об избрании меры пресечения обвиняемым будет решаться 18 и 19 июня в Басманном суде Москвы, который ранее продлил им срок задержания на 72 часа. При этом, по словам адвокатов, ходатайств об отложении судебного заседания в среду не заявляла ни сторона защиты, ни сторона обвинения. "Судья по своей инициативе отложила заседание и посоветовала следователю принести какие-нибудь рапорты оперативных сотрудников или другие документы, так как доказательств причастности Горлина к совершению какого-либо преступления нет", - отметил его адвокат.

Он добавил, что защита намерена просить суд об избрании альтернативной меры пресечения, например домашнего ареста или залога. "Мать готова за сына внести залог в размере 2 млн рублей, которые она копила всю жизнь", - добавил адвокат.

Ранее в розыск в рамках уголовного дела были объявлены владельцы и председатель правления банка "БФГ-Кредит" Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов, организовавшие в 2014-2016 годах хищение средств банка и скрывшиеся за пределами РФ после выявления преступления. В этом банке свои средства держали Первый канал и ВГТРК, а также департамент строительства Москвы. Банк признан банкротом, 27 июля 2016 года лицензия у него была отозвана.