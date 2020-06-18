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Саперы проверяют посольство России в Кишиневе после сообщения о бомбе

Это уже третье за последний месяц сообщение о минировании российского диппредставительства в Молдавии

КИШИНЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники молдавских правоохранительных органов проверяют периметр здания посольства РФ в Кишиневе после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь МВД республики Наталья Стати.

"Поступило анонимное сообщение о минировании здания посольства [России], на место прибыли саперы и правоохранители, оно проверяется. О результатах проверки сообщим позже", - сказала Стати.

Пресс-секретарь диппредставительства Анатолий Лошаков сообщил, что посольство работает в нормальном режиме. "Оно проверяется при содействии молдавских правоохранителей", - сказал он.

Это уже третье за последний месяц сообщение о минировании российского диппредставительства в Молдавии, два прежних оказались ложными.

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