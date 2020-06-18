СК РФ возбудил дело по факту ранения жителя Донбасса при обстреле украинскими военными

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела Донбасса, в результате которого был ранен местный житель. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По данным следствия, 16 июня военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в селе Березовском города Кировска самопровозглашенной Луганской народной республики. В результате этого мирный житель получил ранение", - сообщила Петренко. По данному факту возбуждено уголовное дело о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ, по ч. 1 ст. 356 УК РФ. Следствие продолжает устанавливать военнослужащих, причастных к обстрелам.