СК в Мордовии проверит службу такси, автомобиль которой попал в ДТП с шестью погибшими

ТАСС, 18 июня. Следственные органы Мордовии начали доследственную проверку службы такси, автомобиль которой стал участником ДТП с шестью погибшими в поселке Николаевка городского округа Саранск, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По данным УГИБДД по республике, ДТП произошло 18 июня около 02:00 на улице Ленина в поселке Николаевка, столкнулись два автомобиля Lada Granta после чего оба транспортных средства загорелись. Одним из участников ДТП был автомобиль службы такси. По предварительным данным, погибло шесть человек, никто из находившихся в автомобилях людей не выжил.

"В Республике Мордовия следователи СК проверят компанию, предоставляющую услуги по перевозке пассажиров, автомашина которой попала в ДТП. Организована доследственная проверка. В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться наличие либо отсутствие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет дана соответствующая правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за качество предоставления услуг по перевозке пассажиров. Все обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК.