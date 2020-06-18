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Задержаны два члена банды, грабившей поезда в Тверской области

Они находятся в одном из следственных изоляторов Москвы

ТАСС, 18 июня. Правоохранительные органы задержали двух участников банды, находившихся в федеральном розыске по обвинению в хищении товаров из вагонов транзитных поездов в Тверской области. Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, они этапированы в Москву и арестованы.

"Благодаря слаженной работе сотрудников Следственного комитета, оперативных служб и всех заинтересованных структур удалось установить местонахождение двух членов банды, грабившей поезда в Тверской области, задержать их и этапировать в столичный регион. В настоящее время они находятся в одном из следственных изоляторов Москвы", - рассказал собеседник агентства.

В свою очередь в Басманном суде Москвы ТАСС подтвердили арест двух обвиняемых, которые являются фигурантами дела о краже товаров из вагонов поездов. "17 июня Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бойцова Евгения Юрьевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 ("Кража") и ч. 2 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе") УК РФ на срок до 7 августа", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова. По ее словам, второй фигурант дела Дмитрий Курашов арестован до 18 июля.

Суд в Твери в декабре прошлого года приговорил двух участников банды к срокам от 3 лет и 8 месяцев до 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Машинист локомотивного депо "Ржевское" Октябрьской железной дороги Егоров и местный житель Митьков заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. По данным следствия, в 2018 году обвиняемые с соучастниками внепланово останавливали железнодорожные составы, следующие транзитом через Ржев, вскрывали контейнеры и похищали из них товары. Затем груз реализовывали через подконтрольные обвиняемым юридические и физические лица.

В банду входили локомотивная бригада и охрана поезда, а также несколько работников Октябрьской железной дороги, в том числе руководители диспетчерского центра управления перевозками. По уголовному делу было проведено более 40 обысков, изъяты похищенное имущество и деньги. Также установлены каналы сбыта похищенного имущества и лица, его приобретавшие, а также имущество членов преступного сообщества, на которое наложен арест.

В рамках уголовного дела предъявлено обвинение 40 участникам преступного сообщества, 33 фигуранта арестованы. Пятеро обвиняемых признали вину. Уголовное дело ведет Следственный комитет РФ.

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