В Мурманске возбудили дело против инспектора ГИБДД за превышение полномочий

МУРМАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Мурманской области, который при задержании 17-летнего нарушителя незаконно применил силу. Об этом в четверг сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области.

По информации ведомства, инцидент произошел 13 апреля. Подозреваемый в совершении преступления инспектор ГИБДД преследовал автомобиль, водитель которого проигнорировал требование остановиться и, уходя от погони, несколько раз нарушил правила дорожного движения, в том числе проехав на красный сигнал светофора. Догнав нарушителя, инспектор нанес ему несколько ударов по голове. Водитель, уходивший от погони, оказался 17-летним подростком.

"Следственным отделом по Мурманску следственного управления СК РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску по факту совершения преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенных с применением насилия)", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств преступления.

По информации пресс-службы УМВД России по Мурманской области, 17-летний нарушитель двигался по городу на автомобиле Nissan, виляя из стороны в сторону, чем привлек внимание инспектора ГИБДД. Пытаясь уйти от преследования, в одном из гаражных массивов нарушитель, сдавая назад, протаранил служебный автомобиль ДПС и вновь попытался скрыться, в итоге его автомобиль был заблокирован. "Подбегая к остановившемуся автомобилю, инспекторы ДПС услышали, как водитель выкрикнул угрозы в их адрес, при этом правой рукой он полез к себе в карман. Полицейские, восприняв его угрозу реально, применили к нему физическую силу, и, вытащив его из автомобиля, применили спецсредства - наручники", - сообщили в полиции. В отношении нарушителя было составлено несколько протоколов за совершение административных правонарушений.

В ходе проверки полицейские выяснили, что в момент ухода от погони, молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения, автомобилем управлял, не имея разрешающих документов, кроме того, дважды проехал на запрещающий сигнал светофора и отказался подчиниться законному требованию сотрудника полиции. "По результатам проведенной служебной проверки установлено, что у инспекторов ДПС имелись достаточные основания для применения в отношении водителя физической силы и специальных средств, в соответствии с действующим законодательством", - уточнили в полиции.