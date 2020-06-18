{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Признавшегося в убийстве матери жителя Орска отправят на принудительное лечение

По данным следствия, мужчина страдает параноидной шизофренией и в момент совершения преступления был невменяем

ОРЕНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Житель Орска, признавшийся в убийстве собственной матери, в момент совершения преступления был невменяем. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Оренбургской области, размещенном в четверг на сайте ведомства.

На эту тему

"Следственными органами завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном 36-летним жителем Орска. Проведенной в рамках расследования судебной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что в силу имеющегося хронического психического расстройства фигурант уголовного дела на момент совершения указанного деяния находился в состоянии невменяемости", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 11 октября 2019 года страдающей параноидной шизофренией мужчина по меньшей мере 45 раз ударил свою мать кухонным ножом, затем вынес тело на улицу и выбросил в мусорный контейнер. Три дня спустя останки нашли, а уже 15 октября задержали и подозреваемого. Мужчина признался в убийстве и заявил, что совершил преступление из-за бытового конфликта.

Теги
РоссияОренбургская область
Генпрокуратура выявила наиболее коррумпированные регионы России
Среди них - Мордовия, Чувашия, Камчатский край, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская, Тюменская области
Читать полностью