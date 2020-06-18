Признавшегося в убийстве матери жителя Орска отправят на принудительное лечение

ОРЕНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Житель Орска, признавшийся в убийстве собственной матери, в момент совершения преступления был невменяем. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Оренбургской области, размещенном в четверг на сайте ведомства.

"Следственными органами завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном 36-летним жителем Орска. Проведенной в рамках расследования судебной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что в силу имеющегося хронического психического расстройства фигурант уголовного дела на момент совершения указанного деяния находился в состоянии невменяемости", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 11 октября 2019 года страдающей параноидной шизофренией мужчина по меньшей мере 45 раз ударил свою мать кухонным ножом, затем вынес тело на улицу и выбросил в мусорный контейнер. Три дня спустя останки нашли, а уже 15 октября задержали и подозреваемого. Мужчина признался в убийстве и заявил, что совершил преступление из-за бытового конфликта.