Начальник вуза ФСИН во Владимире подозревается в организации поборов со студентов

ВЛАДИМИР, 18 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении начальника Владимирского юридического института ФСИН России Сергея Бабурина, который, по версии следствия, незаконно давал указания брать сборы со студентов. Об этом в четверг журналистам сообщили в УФСБ.

"В июне 2020 года на основании переданных УФСБ России по Владимирской области результатов ОРД, следственным управлением СК РФ по Владимирской области в отношении Бабурина С. В. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Бабурину может грозить до четырех лет лишения свободы.

По версии следствия, начальник Владимирского юридического института ФСИН России, генерал-майор внутренней службы Сергей Бабурин с 2017 по 2020 год давал указания подчиненным организовать под различными предлогами сборы с курсантов вуза. Полученные денежные средства неконтролируемо расходовались по его указанию на ненадлежащие цели.

Ранее правоохранительные органы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя института генерал-майора внутренней службы в отставке Валерия Морозова, который обвиняется в получении взяток в крупном размере. По версии следствия, с 2016 по 2018 год Морозов систематически получал от учащихся вуза в качестве вознаграждения деньги за содействие в успешной сдаче зачетов и экзаменационных дисциплин, в том числе без фактического присутствия на них.