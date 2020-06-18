Жителя Нальчика приговорили к девяти годам колонии за подготовку теракта в День Победы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Нальчика Залима Казакова к девяти годам в колонии строгого режима по обвинению в подготовке террористической атаки. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Казаков признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме и со штрафом в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Казакова признали виновным в подготовке теракта, незаконном приобретении взрывчатых веществ и изготовлении взрывного устройства.

Суд установил, что в апреле 2019 года Казаков начал переписку с жителем Карачаево-Черкесской Республики, находящимся на территории Сирии. Мужчина планировал совершить теракт в Нальчике 9 мая 2019 года во время проведения праздничного шествия, посвященного Дню Победы. Для этого он приобрел химические вещества, из которых изготовил два самодельных взрывных устройства. Помешали его планам сотрудники правоохранительных органов, которые задержали Казакова 25 апреля.