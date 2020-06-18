В Ростовской области арестовали телефонного мошенника, притворявшегося сотрудницей банка

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Ростовской области жителя Перми, подозреваемого в телефонном мошенничестве. Об этом в четверг сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Перми. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе обысков по месту проживания фигуранта изъято 150 сим-карт и два мобильных телефона, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - сообщила официальный представитель МВД России.

Оперативники установили, что мужчина приобрел базу телефонных номеров и произвел рассылку смс-сообщений о блокировке банковских карт. Для получения дополнительной информации абонентам предлагалось позвонить по указанному номеру. При поступлении звонков мужчина изменял тембр и женским голосом представлялся сотрудницей банка. Он убеждал потерпевших продиктовать реквизиты банковских карт, после чего снимал с их счетов деньги. По предварительным данным, таким образом преступник обманул 20 граждан на 460 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела, предусмотренные ст. 158 УК РФ ("Кража"). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступлений подозреваемым.