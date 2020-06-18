Полицейские задержали мужчину, запустившего порнографический видеоролик в аэропорту Казани

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали жителя Москвы, подозреваемого в трансляции порнографии на одном из экранов в международном аэропорту Казани, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг сообщается на сайте МВД по Татарстану.

"В одной из социальных сетей был обнаружен видеоролик о публичной демонстрации материалов порнографического характера в международном аэропорту города Казани. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что трансляцию данного видеоролика осуществил житель Москвы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подозреваемый вину признал частично, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уточняется, что мужчина, находясь в одном из терминалов аэропорта, воспользовался уязвимостью в ПО сенсорного экрана и запустил воспроизведение соответствующего видеоролика. Следственный отдел Казанского линейного управления МВД России на транспорте возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов").