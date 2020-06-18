В Адыгее возбудили дело после гибели женщины из-за обрушения общественной остановки

МАЙКОП, 18 июня. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Адыгее возбудили уголовное дело после обрушения в Майкопе в среду общественной остановки, в результате чего погибла пожилая женщина, еще двое человек получили травмы, среди пострадавших один ребенок. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что падение остановочного павильона произошло из-за сильного ветра. На месте происшествия от полученных травм умерла 78-летняя местная жительница. 21-летняя женщина госпитализирована в республиканскую больницу, 11-летняя девочка после осмотра врачей отпущена на амбулаторное лечение.

"Следственным отделом по городу Майкопу возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности (п."в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), в результате которой погибла 78-летняя женщина", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ЧП произошло из-за не отвечающих требованиям безопасности работ по установке и креплению основания конструкции остановочного павильона.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, допрашиваются потерпевшие, а также свидетели из числа профильных специалистов. Назначены экспертизы.

В адрес администрации города и надзорных органов будут направлены письма о необходимости проверки и последующем демонтаже остановочных павильонов, конструкции которых небезопасно закреплены. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе следственного управления.