В СК сообщили, что организатор покушения на депутата Адхамова находится на Украине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Организатор покушения на убийство муниципального депутата и врача из Санкт-Петербурга Бахтияра Адхамова, которое было совершено в 2016 году, находится на Украине. Там его задержали правоохранительные органы, в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию, сообщили журналистам в четверг в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

В среду суд в Петербурге приговорил исполнителя покушения Хусейна Дараева к восьми с половиной годам колонии строгого режима. При этом в материалах суда отмечалось, что организатор убийства пока не установлен.

"Обвиняемый был задержан на территории Украины, решается вопрос о его экстрадиции в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что обвиняемого зовут Валид Исаев, на Украине он был задержан в декабре 2019 года.

Российские следователи считают, что Исаев является организатором преступления, который предложил исполнителю устранить депутата за 5 млн рублей, а также выдал ему 200 тыс. рублей на приобретение оружия. В СК отметили, что Исаев заочно арестован в России по решению суда, он также проходит обвиняемым по уголовному делу об организации покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Покушение на муниципального депутата от "Единой России" и врача городской поликлиники Адхамова произошло в марте 2016 года. На улице Васенко в Санкт-Петербурге неизвестный расстрелял мужчину из пистолета и скрылся. Пострадавшему удалось выжить, ему была оперативно оказана медпомощь. За лечение депутата суд в среду обязал заплатить исполнителя преступления, взыскав с него более 100 тыс. рублей, которые были потрачены из территориального фонда обязательного медицинского страхования.