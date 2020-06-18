В Ивановской области обрушился переход между зданиями на комбинате

ТАСС, 18 июня. Переход обрушился между двумя зданиями на хлопчатобумажном комбинате в Ивановской области. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального Главного управления МЧС, площадь обрушения составила 40 кв. м.

"В 11:10 мск в четверг поступило сообщение, что обрушился реконструируемый переход между двумя зданиями на Тейковском ХБК. Площадь обрушения - 40 кв. метров. Пострадал один мужчина 1973 года рождения, у него черепно-мозговая травма. Погибших, по предварительным данным, нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ведется разбор завалов. "На место выехал кинолог. Всего задействованы 20 человек и семь единиц техники. Причины происшествия неизвестны", - добавил он.

Как сообщили ТАСС в хирургическом отделении Тейковской ЦРБ, "сейчас пострадавший мужчина на рентгене, у него травма головы".

Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Тейково ТАСС сообщили, что переход демонтировали, он нерабочий и был давно закрыт.

Прокуратура Ивановской области инициировала проверку в связи с инцидентом. Как сообщила ТАСС замглавы администрации городского округа Тейково Елена Касаткина, комбинат не приостановил работу из-за пандемии коронавируса. "Комбинат работает, они выпускают маски", - уточнила она.

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