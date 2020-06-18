Приговор по делу "Сети" в Петербурге огласят 22 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд 22 июня на выездном заседании в Санкт-Петербурге огласит приговор в отношении двух предполагаемых участников террористической организации "Сеть" Виктору Филинкову и Юрию Бояршинову, передает корреспондент ТАСС.

"Суд удаляется в совещательную комнату. Приговор будет оглашен в понедельник, 22 июня", - сказал судья Роман Муранов на заседании в четверг.

Кроме того, на заседании в четверг оба фигуранта выступили с последним словом. Филинков, который ранее заявлял, что давал признательные показания следствию под давлением, а сейчас свою вину не признает, подчеркнул, что категорически не согласен с обвинением.

"Девять запрошенных лет, наверное, это признак какого-то уважения ко мне, ко всему, что я делал <…> Замарались все, как из этой ситуации выходить, я не знаю. Все", - сказал Филинков в рамках последнего слова.

Бояршинов просил суд не назначать ему суровое наказание. "Я почти три года в СИЗО. За это время я научился еще больше ценить всех близких, которые поддерживали меня <…> Хочу еще раз подчеркнуть, что я никогда не разделял террористических взглядов, не разделяю и сейчас. Рад, что моя деятельность не нанесла вреда другим людям. Прошу суд не выносит мне строгое наказание", - сказал он.



Запрошенные обвинением сроки и позиция защиты



В рамках прений сторон гособвинитель просил суд признать обоих фигурантов дела виновными и приговорить к реальному лишению свободы. Филинкову назначить девять лет колонии общего режима, Бояршинову - шесть лет колонии общего режима.

Защитники Бояршинова, выступая в прениях, просили суд о милосердии и применении ст. 64 УК РФ ("Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление") при назначении ему наказания.

Защитники Филинкова заявили, что, исходя из материалов уголовного дела, ничего не доказывает существование террористической организации "Сеть", а на Филинкова следствием неоднократно оказывалось давление. По словам адвоката Виталия Черкасова, Филинков подлежит оправданию в связи с отсутствием состава преступления.

Перед окончанием судебного следствия в рамках повторного допроса на одном из последних заседаний Бояршинов заявил, что поддерживает данные на стадии следствия признательные показания, подчеркнув, что узнал только на стадии следствия о том, что организация "Сеть" является террористической. По его словам, в ней он принимал участие в силу интереса к темам обороны и оружия.



О деле "Сети"



Оба фигуранта из Петербурга обвиняются по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ.

10 февраля по делу "Сети" в Пензе на сроки от 6 до 18 лет были осуждены семь человек. Адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор суда. Суд первой инстанции поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима.