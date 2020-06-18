Сообщение о минировании посольства России в Молдавии оказалось ложным

КИШИНЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Сообщение о минировании посольства России в Кишиневе оказалось ложным, против его авторов возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в четверг пресс-служба управления полиции Кишинева.

"Правоохранительные органы в ходе проведенной проверки не обнаружили подозрительных или взрывоопасных объектов. В связи с этим инициировано уголовное дело. Если автор ложной информации будет найден, ему грозит штраф в размере до $2,4 тыс. или лишение свободы на срок до двух лет", - подчеркивается в документе.

За последний месяц это уже третье ложное сообщение о минировании здания российского посольства. По данным МИД РФ в адрес российских загранучреждений по электронной почте периодически поступает подобная информация, которую службы безопасности российских загранучреждений во взаимодействии с правоохранителями тщательно проверяют.