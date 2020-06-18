Подозреваемого в поджогах шести домов в Архангельске взяли под стражу

АРХАНГЕЛЬСК, 18 июня. /ТАСС/. Житель Архангельска, которого обвиняют в поджоге шести деревянных домов, заключен под стражу решением суда. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

После пожара, произошедшего 7 июня в доме № 8 на переулке Водников, возбуждено уголовное дело. "В ходе расследования дела установлена причастность 35-летнего жителя Архангельска. Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении шести таких преступлений", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, подозреваемый признался в совершении поджогов. Сейчас следствие выясняет, были ли у мужчины подельники.